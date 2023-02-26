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Акилина Сергеева

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Место рождения

д.Мамолки-Пустоши Усадной прихода с.Холма Духовщинского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сергей

Мать: не указана

д.Мамолки-Пустоши Усадной прихода с.Холма Духовщинского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1905

Муж: Даниил Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1905

Дочь: Варвара Данилова

Отец ребёнка: Даниил Сергеев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1909

Дочь: Пелагея Данилова

Отец ребёнка: Даниил Сергеев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1912

Сын: Иоанн Данилов

Отец ребёнка: Даниил Сергеев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1913

Сын: Михаил Данилов

Отец ребёнка: Даниил Сергеев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1915

Сын: Стефан Данилов

Отец ребёнка: Даниил Сергеев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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