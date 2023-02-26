Акилина Сергеева
Место рожденияд.Мамолки-Пустоши Усадной прихода с.Холма Духовщинского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Сергей
Мать: не указана
д.Мамолки-Пустоши Усадной прихода с.Холма Духовщинского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1905
Муж: Даниил Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1905
Дочь: Варвара Данилова
Отец ребёнка: Даниил Сергеев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1909
Дочь: Пелагея Данилова
Отец ребёнка: Даниил Сергеев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1912
Сын: Иоанн Данилов
Отец ребёнка: Даниил Сергеев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1913
Сын: Михаил Данилов
Отец ребёнка: Даниил Сергеев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1915
Сын: Стефан Данилов
Отец ребёнка: Даниил Сергеев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно