Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Корнеева Анна Сергеева
Мать ребёнка: не указана
д.Мамолки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Акилина Сергеева
Мать ребёнка: не указана
д.Мамолки-Пустоши Усадной прихода с.Холма Духовщинского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно