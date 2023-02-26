Корнеева Анна Сергеева
Место рожденияд.Мамолки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Сергей
Мать: не указана
д.Мамолки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно