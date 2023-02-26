Иоанн Данилов
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.02.1912
Дата смерти02.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1912
Отец: Даниил Сергеев
Мать: Акилина Сергеева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.03.1913
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.