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Иоанн Данилов

Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.02.1912

Дата смерти

02.03.1913

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
28.02.1912

Отец: Даниил Сергеев

Мать: Акилина Сергеева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.03.1913
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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