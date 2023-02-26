Фёдор Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Сергеев

Фёдор Сергеев

Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.02.1875

Дата смерти

30.05.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1875

Отец: Сергей Яковлев

Мать: Мавра Владимирова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.05.1875
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1894

Жена: Ульяния Авраамова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1894

Сын: Дамиан (Дометий) Фёдоров

Мать ребёнка: Ульяния Авраамова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1897

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Ульяния Авраамова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1904

Сын: Тарасий Фёдоров

Мать ребёнка: Ульяния Авраамова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1907

Дочь: Ксения Фёдорова

Мать ребёнка: Ульяния Авраамова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1910

Сын: Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Ульяния Авраамова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1912

Сын: Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Ульяния Авраамова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close