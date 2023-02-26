Фёдор Сергеев
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.02.1875
Дата смерти30.05.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1875
Отец: Сергей Яковлев
Мать: Мавра Владимирова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.05.1875
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1894
Жена: Ульяния Авраамова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1894
Мать ребёнка: Ульяния Авраамова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1897
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Ульяния Авраамова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1904
Сын: Тарасий Фёдоров
Мать ребёнка: Ульяния Авраамова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1907
Дочь: Ксения Фёдорова
Мать ребёнка: Ульяния Авраамова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1910
Сын: Михаил Фёдоров
Мать ребёнка: Ульяния Авраамова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1912
Сын: Стефан Фёдоров
Мать ребёнка: Ульяния Авраамова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.