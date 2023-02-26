Михаил Фёдоров
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.05.1910
Дата смерти30.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1910
Отец: Фёдор Сергеев
Мать: Ульяния Авраамова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.03.1913
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы