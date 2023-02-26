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Михаил Фёдоров

Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.05.1910

Дата смерти

30.03.1913

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1910

Отец: Фёдор Сергеев

Мать: Ульяния Авраамова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.03.1913
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
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