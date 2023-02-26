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Ульяния Авраамова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1875

Отец: Авраам Никитин

Мать: Ефросиния Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1894

Муж: Фёдор Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1894

Сын: Дамиан (Дометий) Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Сергеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1897

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Сергеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1904

Сын: Тарасий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Сергеев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1907

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Сергеев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1910

Сын: Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Сергеев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1912

Сын: Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Сергеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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