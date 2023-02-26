Ульяния Авраамова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.12.1875
Отец: Авраам Никитин
Мать: Ефросиния Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1894
Муж: Фёдор Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1894
Отец ребёнка: Фёдор Сергеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1897
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Сергеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1904
Сын: Тарасий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Сергеев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1907
Дочь: Ксения Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Сергеев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1910
Сын: Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Сергеев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1912
Сын: Стефан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Сергеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно