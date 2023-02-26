Стефан Фёдоров
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.12.1912
Дата смерти09.06.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1912
Отец: Фёдор Сергеев
Мать: Ульяния Авраамова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.06.1913
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори