Дамиан (Дометий) Фёдоров
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.08.1894
Дата смерти27.03.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1894
Отец: Фёдор Сергеев
Мать: Ульяния Авраамова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.03.1898
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.