Дамиан (Дометий) Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дамиан (Дометий) Фёдоров

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.08.1894

Дата смерти

27.03.1898

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1894

Отец: Фёдор Сергеев

Мать: Ульяния Авраамова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.03.1898
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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