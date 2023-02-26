Авраам Никитин
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.10.1833
Дата смерти17.03.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1833
Отец: Никита Иванов
Мать: Ксения Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1854
Жена: Ефросиния Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1861
Дочь: Мария Авраамова
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Фёдор Абрамов
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
10.12.1875
Дочь: Ульяния Авраамова
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1879
Сын: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Авраамова
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Иванова
Смерть
17.03.1906
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.