Авраам Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвраам Никитин

Авраам Никитин

avatar

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.10.1833

Дата смерти

17.03.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1833

Отец: Никита Иванов

Мать: Ксения Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1854

Жена: Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1861

Дочь: Мария Авраамова

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Фёдор Абрамов

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Рождение ребёнка
10.12.1875

Дочь: Ульяния Авраамова

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1879

Сын: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Авраамова

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Иванова

Смерть
17.03.1906
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close