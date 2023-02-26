Ксения Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти05.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Максим Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
05.02.1822
Дочь: Агафия Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1825
Сын: Анисим Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иоанн Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
26.08.1830
Сын: Семён Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1833
Сын: Авраам Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1836
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1839
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.07.1848
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры