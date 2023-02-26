Ксения Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

05.07.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Максим Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рождение ребёнка
05.02.1822

Дочь: Агафия Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1825

Сын: Анисим Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иоанн Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рождение ребёнка
26.08.1830

Сын: Семён Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1833

Сын: Авраам Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1836

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1839

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.07.1848
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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