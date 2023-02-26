Агафия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Никитина

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.02.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1796 г.р.

Муж

До 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1822

Отец: Никита Иванов

Мать: Ксения Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1838

Муж: Ульян Исидоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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