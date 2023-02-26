Агафия Никитина
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.02.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1822
Отец: Никита Иванов
Мать: Ксения Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1838
Муж: Ульян Исидоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно