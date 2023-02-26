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Даниил Ульянов
Даниил Ульянов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1843
Дата смерти
05.07.1848
Пол
Мужской
Отец
Ульяний Исидоров
1818 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец:
Ульяний Исидоров
Мать:
?
Смерть
05.07.1848
д.Пустошь
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