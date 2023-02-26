Даниил Ульянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниил Ульянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

05.07.1848

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Ульяний Исидоров

Мать: ?

Смерть
05.07.1848
д.Пустошь
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