Никита Иванов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.04.1796
Дата смерти05.01.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1796
Отец: Иван Никитин
Мать: Стефанида (Никитина)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819
Сын: Максим Никитин
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
05.02.1822
Дочь: Агафия Никитина
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1825
Сын: Анисим Никитин
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иоанн Никитин
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
Рождение ребёнка
26.08.1830
Сын: Семён Никитин
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1833
Сын: Авраам Никитин
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1836
Дочь: Параскева Никитина
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1839
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.01.1864
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.