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Никита Иванов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.04.1796

Дата смерти

05.01.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1796

Отец: Иван Никитин

Мать: Стефанида (Никитина)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Максим Никитин

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

Рождение ребёнка
05.02.1822

Дочь: Агафия Никитина

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1825

Сын: Анисим Никитин

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иоанн Никитин

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

Рождение ребёнка
26.08.1830

Сын: Семён Никитин

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1833

Сын: Авраам Никитин

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1836

Дочь: Параскева Никитина

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1839

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.01.1864
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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