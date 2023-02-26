Семён Никитин
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.08.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1830
Отец: Никита Иванов
Мать: Ксения Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.01.1850
Жена: Ксения Богданова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1854
Дочь: Ирина Семёнова
Мать ребёнка: Ксения Богданова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1859
Дочь: Елена Семёнова
Мать ребёнка: Ксения Богданова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1859
временно-проживающий солдат
Смерть
Неизвестно