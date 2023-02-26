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Семён Никитин

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.08.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1830

Отец: Никита Иванов

Мать: Ксения Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.01.1850

Жена: Ксения Богданова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1854

Дочь: Ирина Семёнова

Мать ребёнка: Ксения Богданова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1859

Дочь: Елена Семёнова

Мать ребёнка: Ксения Богданова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1859
временно-проживающий солдат
Смерть
Неизвестно
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