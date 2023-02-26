Мария Авраамова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Авраам Никитин
Мать: Ефросиния Иванова
Муж: Василий Корнеев
Сын: Василий ст
Отец ребёнка: Василий Корнеев
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Корнеев
Дочь: Лобовкина Агафия Васильева
Отец ребёнка: Василий Корнеев
Сын: Моисеенков Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Корнеев
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Корнеев
Сын: Сергей Васильев
Отец ребёнка: Василий Корнеев
Дочь: Наталия Васильева
Отец ребёнка: Василий Корнеев
Дочь: Васса Васильева
Отец ребёнка: Василий Корнеев
Сын: Константин Васильев
Отец ребёнка: Василий Корнеев
Сын: Федосий Васильев
Отец ребёнка: Василий Корнеев
Дочь: Ульяния Васильева
Отец ребёнка: Василий Корнеев
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Корнеев
Сын: Николай Васильев
Отец ребёнка: Василий Корнеев