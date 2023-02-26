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Мария Авраамова

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1861

Отец: Авраам Никитин

Мать: Ефросиния Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1879

Муж: Василий Корнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.12.1880

Сын: Василий ст

Отец ребёнка: Василий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1882

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1883

Дочь: Лобовкина Агафия Васильева

Отец ребёнка: Василий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1885

Сын: Моисеенков Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1888

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1890

Сын: Сергей Васильев

Отец ребёнка: Василий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Наталия Васильева

Отец ребёнка: Василий Корнеев

Рождение ребёнка
18.08.1894

Дочь: Васса Васильева

Отец ребёнка: Василий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1895

Сын: Константин Васильев

Отец ребёнка: Василий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1896

Сын: Федосий Васильев

Отец ребёнка: Василий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1897

Дочь: Ульяния Васильева

Отец ребёнка: Василий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1899

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1902

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Василий Корнеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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