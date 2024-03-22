Моисеенков Алексей Васильев
Место рождения
Дата рождения06.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1885
Отец: Василий Корнеев
Мать: Мария Авраамова
Бракосочетание
26.05.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1904
Дочь: Фёкла Алексеева
Мать ребёнка: Моисеенкова Анастасия Илларионова
Рождение ребёнка
07.06.1906
Сын: Моисеенков - Кореньков Фёдор Алексеев
Мать ребёнка: Моисеенкова Анастасия Илларионова
Рождение ребёнка
19.09.1908
Дочь: Надежда Алексеева
Мать ребёнка: Моисеенкова Анастасия Илларионова
Рождение ребёнка
04.06.1911
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Моисеенкова Анастасия Илларионова
Рождение ребёнка
27.02.1914
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Моисеенкова Анастасия Илларионова
Смерть
Неизвестно