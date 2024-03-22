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Моисеенков Алексей Васильев

Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1885

Отец: Василий Корнеев

Мать: Мария Авраамова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.05.1903

Жена: Моисеенкова Анастасия Илларионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1904

Дочь: Фёкла Алексеева

Мать ребёнка: Моисеенкова Анастасия Илларионова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1906

Сын: Моисеенков - Кореньков Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Моисеенкова Анастасия Илларионова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1908

Дочь: Надежда Алексеева

Мать ребёнка: Моисеенкова Анастасия Илларионова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1911

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Моисеенкова Анастасия Илларионова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1914

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Моисеенкова Анастасия Илларионова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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