Моисеенкова (Алешина) Анастасия Илларионова
Место рожденияд.Мыльнищи Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мыльнищи Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1904
Дочь: Фёкла Алексеева
Отец ребёнка: Моисеенков Алексей Васильев
Рождение ребёнка
07.06.1906
Сын: Моисеенков - Кореньков Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Моисеенков Алексей Васильев
Рождение ребёнка
19.09.1908
Дочь: Надежда Алексеева
Отец ребёнка: Моисеенков Алексей Васильев
Рождение ребёнка
04.06.1911
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Моисеенков Алексей Васильев
Рождение ребёнка
27.02.1914
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Моисеенков Алексей Васильев
Смерть
Неизвестно