Моисеенкова (Алешина) Анастасия Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенкова (Алешина) Анастасия Илларионова

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Место рождения

д.Мыльнищи Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мыльнищи Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1903

Муж: Моисеенков Алексей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1904

Дочь: Фёкла Алексеева

Отец ребёнка: Моисеенков Алексей Васильев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1906

Сын: Моисеенков - Кореньков Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Моисеенков Алексей Васильев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1908

Дочь: Надежда Алексеева

Отец ребёнка: Моисеенков Алексей Васильев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1911

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Моисеенков Алексей Васильев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1914

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Моисеенков Алексей Васильев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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