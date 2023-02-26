Ефросиния Иванова
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.02.1837
Дата смерти11.12.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1837
Отец: Иван Семёнов
Мать: Макрина Сергеева
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1854
Муж: Авраам Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1861
Дочь: Мария Авраамова
Отец ребёнка: Авраам Никитин
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Фёдор Абрамов
Отец ребёнка: Авраам Никитин
Рождение ребёнка
10.12.1875
Дочь: Ульяния Авраамова
Отец ребёнка: Авраам Никитин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1879
Сын: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов
Отец ребёнка: Авраам Никитин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Авраамова
Отец ребёнка: Авраам Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авраам Никитин
Смерть
11.12.1914
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.