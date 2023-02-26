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Ефросиния Иванова

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Место рождения

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.02.1837

Дата смерти

11.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1837

Отец: Иван Семёнов

Мать: Макрина Сергеева

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1854

Муж: Авраам Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1861

Дочь: Мария Авраамова

Отец ребёнка: Авраам Никитин

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Фёдор Абрамов

Отец ребёнка: Авраам Никитин

Рождение ребёнка
10.12.1875

Дочь: Ульяния Авраамова

Отец ребёнка: Авраам Никитин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1879

Сын: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

Отец ребёнка: Авраам Никитин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Авраамова

Отец ребёнка: Авраам Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авраам Никитин

Смерть
11.12.1914
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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