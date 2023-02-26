Столяров Андрей (Адриан) Авраамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1879

Отец: Авраам Никитин

Мать: Ефросиния Иванова

Бракосочетание
27.04.1897

Жена: Столярова Федора Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1898

Дочь: (Столярова) Анна Андреева

Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева

Рождение ребёнка
10.12.1899

Сын: Столяров Александр Андреев

Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева

Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Михаил Андреев

Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева

Рождение ребёнка
18.05.1902

Дочь: (Столярова) Елена Андреева

Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева

Рождение ребёнка
05.10.1903

Сын: Столяров Пётр Андреев

Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева

Рождение ребёнка
18.04.1906

Сын: Столяров Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева

Рождение ребёнка
26.11.1907

Сын: Столяров Василий Андреев

Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева

Рождение ребёнка
?.12.1908

Дочь: (Столяров) Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева

Рождение ребёнка
15.12.1909

Дочь: (Столярова) Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева

Рождение ребёнка
15.12.1909

Сын: Столяров Павел Андреев

Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева

Рождение ребёнка
16.11.1910

Сын: Столяров Сергей Андреев

Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева

Рождение ребёнка
26.05.1914

Сын: Столяров Георгий Андреев

Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева

Бракосочетание
15.05.1916

Жена: Столярова Феврония Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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