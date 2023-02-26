Столяров Андрей (Адриан) Авраамов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Авраам Никитин
Мать: Ефросиния Иванова
Дочь: (Столярова) Анна Андреева
Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева
Сын: Столяров Александр Андреев
Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева
Сын: Михаил Андреев
Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева
Дочь: (Столярова) Елена Андреева
Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева
Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева
Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева
Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева
Дочь: (Столяров) Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева
Дочь: (Столярова) Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева
Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева
Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева
Мать ребёнка: Столярова Федора Алексеева