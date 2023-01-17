Столярова Федора Алексеева
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти08.01.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Алексей Данилов
Мать: Ирина (Алексеева)
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов
Сын: Столяров Александр Андреев
Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов
Сын: Михаил Андреев
Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов
Дочь: Елена Андреева
Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов
Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов
Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов
Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов
Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов
Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов
Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов