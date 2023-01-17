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Столярова Федора Алексеева

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

08.01.1916

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Алексей Данилов

Мать: Ирина (Алексеева)

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.04.1897

Муж: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1898

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1899

Сын: Столяров Александр Андреев

Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Михаил Андреев

Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

Рождение ребёнка
18.05.1902

Дочь: Елена Андреева

Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1903

Сын: Столяров Пётр Андреев

Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1906

Сын: Столяров Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.11.1907

Сын: Столяров Василий Андреев

Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1908

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

Рождение ребёнка
15.12.1909

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1909

Сын: Столяров Павел Андреев

Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1910

Сын: Столяров Сергей Андреев

Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1914

Сын: Столяров Георгий Андреев

Отец ребёнка: Столяров Андрей (Адриан) Авраамов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.01.1916
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище
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