Ирина (Алексеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина (Алексеева)

Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.04.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1824

Отец: Власий Алексеев

Мать: Параскева Артемова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.07.1840

Муж: Пётр Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.02.1845

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Тимофеев

Рождение ребёнка
02.04.1847

Дочь: Агапия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Тимофеев

Бракосочетание
20.08.1848

Муж: Алексей Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.03.1850

Сын: Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1852

Дочь: Наталия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1855

Сын: Евсевий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1858

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1858

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1860

Дочь: Ефросиния Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Столярова Федора Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Васса Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Смерть
Неизвестно

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