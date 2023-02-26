Ирина (Алексеева)
Место рождения
Дата рождения17.04.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1824
Отец: Власий Алексеев
Мать: Параскева Артемова
Бракосочетание
28.07.1840
Муж: Пётр Тимофеев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.02.1845
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Тимофеев
Рождение ребёнка
02.04.1847
Дочь: Агапия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Тимофеев
Бракосочетание
20.08.1848
Муж: Алексей Данилов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.03.1850
Сын: Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
19.08.1852
Дочь: Наталия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
21.06.1855
Сын: Евсевий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
12.11.1858
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
12.11.1858
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
21.05.1860
Дочь: Ефросиния Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Столярова Федора Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Васса Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Смерть
Неизвестно