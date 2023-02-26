Пётр Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти27.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Тимофей Данилов
Мать: Анна Григорьева
Бракосочетание
28.07.1840
Жена: Ирина (Алексеева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.02.1845
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)
Рождение ребёнка
02.04.1847
Дочь: Агапия Петрова
Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.06.1848
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры