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Пётр Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

27.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Тимофей Данилов

Мать: Анна Григорьева

Бракосочетание
28.07.1840

Жена: Ирина (Алексеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.02.1845

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)

Рождение ребёнка
02.04.1847

Дочь: Агапия Петрова

Мать ребёнка: Ирина (Алексеева)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.06.1848
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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