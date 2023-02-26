Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1806
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Данилов
Рождение ребёнка
11.02.1808
Сын: Власий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Данилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819
Сын: Пётр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Данилов
Рождение ребёнка
05.08.1820
Сын: Емельян Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Данилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Сын: Никандр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Данилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1825
Сын: Аким Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Данилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно