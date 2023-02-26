Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1806

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Данилов

Рождение ребёнка
11.02.1808

Сын: Власий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Данилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Данилов

Рождение ребёнка
05.08.1820

Сын: Емельян Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Данилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Никандр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Данилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1825

Сын: Аким Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Данилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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