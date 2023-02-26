Тимофей Данилов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1790
Дата смерти05.06.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Даниил Лаврентиев
Мать: ?
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1806
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
11.02.1808
Сын: Власий Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Григорьева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819
Сын: Пётр Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
05.08.1820
Сын: Емельян Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Григорьева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Сын: Никандр Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Григорьева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1825
Сын: Аким Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Григорьева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.06.1835
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.