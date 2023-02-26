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Тимофей Данилов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1790

Дата смерти

05.06.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Даниил Лаврентиев

Мать: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1806

Сын: Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
11.02.1808

Сын: Власий Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Григорьева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Пётр Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
05.08.1820

Сын: Емельян Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Григорьева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Никандр Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Григорьева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1825

Сын: Аким Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Григорьева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.06.1835
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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