Даниил Лаврентиев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1754
Дата смерти30.05.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Георгий Данилов
Мать ребёнка: ?
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тимофей Данилов
Мать ребёнка: ?
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1804
Сын: Прохор Данилов
Мать ребёнка: ?
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.05.1819
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.