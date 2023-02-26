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Даниил Лаврентиев

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1754

Дата смерти

30.05.1819

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: ?

Мать: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781

Сын: Георгий Данилов

Мать ребёнка: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Тимофей Данилов

Мать ребёнка: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1804

Сын: Прохор Данилов

Мать ребёнка: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.05.1819
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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