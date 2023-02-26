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Прохор Данилов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1804

Дочь: Евдокия Прохорова

Мать ребёнка: Параскева Давидова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1804

Отец: Даниил Лаврентиев

Мать: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Давидова

Смерть
Неизвестно
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