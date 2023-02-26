Прохор Данилов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1804
Дочь: Евдокия Прохорова
Мать ребёнка: Параскева Давидова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1804
Отец: Даниил Лаврентиев
Мать: ?
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Давидова
Смерть
Неизвестно