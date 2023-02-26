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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Георгий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Лаврентиев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тимофей Данилов
Отец ребёнка: Даниил Лаврентиев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1804
Сын: Прохор Данилов
Отец ребёнка: Даниил Лаврентиев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.