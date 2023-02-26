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Георгий Данилов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1781

Дата смерти

06.02.1821

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Даниил Лаврентиев

Мать: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1801

Сын: Матвей Георгиев

Мать ребёнка: Евдокия (Филиппова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1808

Сын: Никифор Георгиев

Мать ребёнка: Евдокия (Филиппова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Карп Георгиев

Мать ребёнка: Евдокия (Филиппова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Филиппова)

Смерть
06.02.1821
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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