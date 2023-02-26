Георгий Данилов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1781
Дата смерти06.02.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Даниил Лаврентиев
Мать: ?
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1801
Сын: Матвей Георгиев
Мать ребёнка: Евдокия (Филиппова)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1808
Сын: Никифор Георгиев
Мать ребёнка: Евдокия (Филиппова)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819
Сын: Карп Георгиев
Мать ребёнка: Евдокия (Филиппова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия (Филиппова)
Смерть
06.02.1821
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.