Евдокия (Филиппова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия (Филиппова)

Евдокия (Филиппова)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1801

Сын: Матвей Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Данилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1808

Сын: Никифор Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Данилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Карп Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Данилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close