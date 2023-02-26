Евдокия (Филиппова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1801
Сын: Матвей Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Данилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1808
Сын: Никифор Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Данилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819
Сын: Карп Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Данилов
Смерть
Неизвестно