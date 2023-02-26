Матвей Георгиев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.09.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1801
Отец: Георгий Данилов
Мать: Евдокия (Филиппова)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1823
Жена: Агрипина Гапеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.09.1830
Дочь: Анна Матвеева
Мать ребёнка: Агрипина Гапеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно