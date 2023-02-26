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Матвей Георгиев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.09.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

До 1782 г.р.

Жена

До 1806 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1801

Отец: Георгий Данилов

Мать: Евдокия (Филиппова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1823

Жена: Агрипина Гапеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.09.1830

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Агрипина Гапеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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