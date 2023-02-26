Агрипина Гапеева
Место рождениямарч
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
марч
Бракосочетание
28.07.1823
Муж: Матвей Георгиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.09.1830
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Георгиев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно