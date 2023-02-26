Агрипина Гапеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Гапеева

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Место рождения

марч

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

марч
Бракосочетание
28.07.1823

Муж: Матвей Георгиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.09.1830

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Георгиев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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