Параскева Артемова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиДо 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1824
Дочь: Ирина (Алексеева)
Отец ребёнка: Власий Алексеев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Васса ст
Отец ребёнка: Власий Алексеев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Елена Власова
Отец ребёнка: Власий Алексеев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Васса Власова
Отец ребёнка: Власий Алексеев
Смерть
До 1836
Рождение ребёнка
11.04.1840
Сын: Егор Власов
Отец ребёнка: Власий Алексеев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Власова
Отец ребёнка: Власий Алексеев
Рождение ребёнка
До 1841
Сын: Пётр Власов
Отец ребёнка: Власий Алексеев