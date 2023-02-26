Параскева Артемова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Артемова

Параскева Артемова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

До 1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1824 г.р.
1824 г.р.
1828 г.р.
1829 г.р.
1840 г.р.
До 1841 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1824

Дочь: Ирина (Алексеева)

Отец ребёнка: Власий Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Васса ст

Отец ребёнка: Власий Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елена Власова

Отец ребёнка: Власий Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Васса Власова

Отец ребёнка: Власий Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1836
Рождение ребёнка
11.04.1840

Сын: Егор Власов

Отец ребёнка: Власий Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Власова

Отец ребёнка: Власий Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1841

Сын: Пётр Власов

Отец ребёнка: Власий Алексеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close