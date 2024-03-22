Елена Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Власова

Елена Власова

Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

26.03.1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Власий Алексеев

Мать: Параскева Артемова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1844

Муж: Михаил Спиридонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1852

Сын: Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Спиридонов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1853

Сын: Ермолай Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Спиридонов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1857

Дочь: Наталия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Спиридонов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1861

Сын: Глушаков Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Спиридонов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1864

Сын: Игнатий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Спиридонов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Глушаков Еремей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Спиридонов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.03.1879
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close