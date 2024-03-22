Елена Власова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти26.03.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Власий Алексеев
Мать: Параскева Артемова
Бракосочетание
28.01.1844
Муж: Михаил Спиридонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1852
Сын: Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Спиридонов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1853
Сын: Ермолай Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Спиридонов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1857
Дочь: Наталия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Спиридонов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1861
Сын: Глушаков Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Спиридонов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1864
Сын: Игнатий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Спиридонов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872
Отец ребёнка: Михаил Спиридонов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.03.1879
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.