Глушаков Еремей Михайлов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: Михаил Спиридонов
Мать: Елена Власова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1891
Дочь: Анастасия Еремеева
Мать ребёнка: Елена Маркова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1891
рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Маркова
Смерть
Неизвестно