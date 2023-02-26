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Глушаков Еремей Михайлов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: Михаил Спиридонов

Мать: Елена Власова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1891

Дочь: Анастасия Еремеева

Мать ребёнка: Елена Маркова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1891
рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Маркова

Смерть
Неизвестно
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