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Михаил Спиридонов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.11.1824

Дата смерти

17.01.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1824

Отец: Спиридон Иванов

Мать: Мария Павлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1844

Жена: Елена Власова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1852

Сын: Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Елена Власова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1853

Сын: Ермолай Михайлов

Мать ребёнка: Елена Власова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1857

Дочь: Наталия Михайлова

Мать ребёнка: Елена Власова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1861

Сын: Глушаков Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Елена Власова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1864

Сын: Игнатий Михайлов

Мать ребёнка: Елена Власова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Глушаков Еремей Михайлов

Мать ребёнка: Елена Власова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.01.1897
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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