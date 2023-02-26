Михаил Спиридонов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.11.1824
Дата смерти17.01.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1824
Отец: Спиридон Иванов
Мать: Мария Павлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1844
Жена: Елена Власова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1852
Сын: Иоанн Михайлов
Мать ребёнка: Елена Власова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1853
Сын: Ермолай Михайлов
Мать ребёнка: Елена Власова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1857
Дочь: Наталия Михайлова
Мать ребёнка: Елена Власова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1861
Сын: Глушаков Тимофей Михайлов
Мать ребёнка: Елена Власова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1864
Сын: Игнатий Михайлов
Мать ребёнка: Елена Власова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872
Мать ребёнка: Елена Власова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.01.1897
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.