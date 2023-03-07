Мария Павлова
Место рождения
Дата рождения28.07.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1776
Сын: Кодратий Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Карп Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785
Сын: Василий Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Иванов
Рождение
28.07.1801
Отец: Павел Игнатов
Мать: Анна (Ермолаева)
Бракосочетание
21.09.1819
Муж: Спиридон Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1824
Сын: Михаил Спиридонов
Отец ребёнка: Спиридон Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Спиридонова
Отец ребёнка: Спиридон Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1833
Дочь: Дария (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно