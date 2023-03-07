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Мария Павлова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.07.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1776

Сын: Кодратий Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Карп Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Василий Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Иванов

Рождение
28.07.1801

Отец: Павел Игнатов

Мать: Анна (Ермолаева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.09.1819

Муж: Спиридон Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1824

Сын: Михаил Спиридонов

Отец ребёнка: Спиридон Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Спиридонова

Отец ребёнка: Спиридон Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1833

Дочь: Дария (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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