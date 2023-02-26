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Анна Спиридонова

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1801 г.р.

Муж

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
1828

Отец: Спиридон Иванов

Мать: Мария Павлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1845

Муж: Авраамий Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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