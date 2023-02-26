Анна Спиридонова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Спиридон Иванов
Мать: Мария Павлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1845
Муж: Авраамий Евдокимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно