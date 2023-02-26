Спиридон Иванов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.12.1801
Дата смерти14.05.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1776
Сын: Кодратий Спиридонов
Мать ребёнка: Мария Павлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Карп Спиридонов
Мать ребёнка: Мария Павлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785
Сын: Василий Спиридонов
Мать ребёнка: Мария Павлова
Рождение
09.12.1801
Отец: Иван Иванов
Мать: Пелагия Григорьева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.09.1819
Жена: Мария Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1824
Сын: Михаил Спиридонов
Мать ребёнка: Мария Павлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Спиридонова
Мать ребёнка: Мария Павлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.05.1831