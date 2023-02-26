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Спиридон Иванов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.12.1801

Дата смерти

14.05.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1776

Сын: Кодратий Спиридонов

Мать ребёнка: Мария Павлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Карп Спиридонов

Мать ребёнка: Мария Павлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Василий Спиридонов

Мать ребёнка: Мария Павлова

Рождение
09.12.1801

Отец: Иван Иванов

Мать: Пелагия Григорьева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.09.1819

Жена: Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1824

Сын: Михаил Спиридонов

Мать ребёнка: Мария Павлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Спиридонова

Мать ребёнка: Мария Павлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.05.1831
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