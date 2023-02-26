Пелагия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Вера Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
09.12.1801
Сын: Спиридон Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1805
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
20.12.1808
Сын: Игнатий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно