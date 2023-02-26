Пелагия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Вера Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
09.12.1801

Сын: Спиридон Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1805

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
20.12.1808

Сын: Игнатий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно