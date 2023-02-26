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Иван Иванов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: ?

Мать: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Вера Иоаннова

Мать ребёнка: Пелагия Григорьева

Рождение ребёнка
09.12.1801

Сын: Спиридон Иванов

Мать ребёнка: Пелагия Григорьева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1805

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Пелагия Григорьева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Пелагия Григорьева

Рождение ребёнка
20.12.1808

Сын: Игнатий Иоаннов

Мать ребёнка: Пелагия Григорьева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Пелагия Григорьева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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