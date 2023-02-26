Иван Иванов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Вера Иоаннова
Мать ребёнка: Пелагия Григорьева
Рождение ребёнка
09.12.1801
Сын: Спиридон Иванов
Мать ребёнка: Пелагия Григорьева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1805
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Пелагия Григорьева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Пелагия Григорьева
Рождение ребёнка
20.12.1808
Сын: Игнатий Иоаннов
Мать ребёнка: Пелагия Григорьева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Пелагия Григорьева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно