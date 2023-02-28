Васса Власова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти21.12.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Власий Алексеев
Мать: Параскева Артемова
Бракосочетание
22.10.1845
Муж: Сергей Архипов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1861
Дочь: Марфа Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Архипов
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.12.1879
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Завидовском кладбище