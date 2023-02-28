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Васса Власова

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Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

21.12.1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Власий Алексеев

Мать: Параскева Артемова

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1845

Муж: Сергей Архипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1861

Дочь: Марфа Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Архипов

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.12.1879
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Завидовском кладбище
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