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Сергей Архипов

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Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

15.04.1897

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

1807 г.р.

Жена

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Архип Андреев

Мать: Фёкла Денисова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1845

Жена: Васса Власова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1861

Дочь: Марфа Сергеева

Мать ребёнка: Васса Власова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.04.1897
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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