Сергей Архипов
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти15.04.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Архип Андреев
Мать: Фёкла Денисова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1845
Жена: Васса Власова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1861
Дочь: Марфа Сергеева
Мать ребёнка: Васса Власова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.04.1897
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной