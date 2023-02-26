Марфа Сергеева
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.08.1861
Дата смерти12.09.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1861
Отец: Сергей Архипов
Мать: Васса Власова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.09.1861
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной