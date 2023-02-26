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Марфа Сергеева

Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.08.1861

Дата смерти

12.09.1861

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1861

Отец: Сергей Архипов

Мать: Васса Власова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.09.1861
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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