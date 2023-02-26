Фёкла Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёкла Денисова

Фёкла Денисова

avatar

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.09.1807

Дата смерти

20.08.1883

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1807

Отец: Денисий Иванов

Мать: Екатерина Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1823

Муж: Архип Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.09.1825

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Архип Андреев

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сергей Архипов

Отец ребёнка: Архип Андреев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1832

Дочь: Анастасия Архипова

Отец ребёнка: Архип Андреев

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1834

Дочь: Феония (Феодосия) ст.

Отец ребёнка: Архип Андреев

д.Солодки вотчины помещиков Рачинских Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1836

Сын: Трифон (Трофим) Архипов

Отец ребёнка: Архип Андреев

д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1838

Дочь: Мария (Марина) Архипова

Отец ребёнка: Архип Андреев

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1843

Дочь: Васса Архипова

Отец ребёнка: Архип Андреев

д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1845

Дочь: Бодюлькова Елена Архипова

Отец ребёнка: Архип Андреев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1850

Дочь: Анна Архипова

Отец ребёнка: Архип Андреев

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.08.1883
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close