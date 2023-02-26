Фёкла Денисова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.09.1807
Дата смерти20.08.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1807
Отец: Денисий Иванов
Мать: Екатерина Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1823
Муж: Архип Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.09.1825
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Архип Андреев
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сергей Архипов
Отец ребёнка: Архип Андреев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1832
Дочь: Анастасия Архипова
Отец ребёнка: Архип Андреев
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1834
Дочь: Феония (Феодосия) ст.
Отец ребёнка: Архип Андреев
д.Солодки вотчины помещиков Рачинских Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1836
Отец ребёнка: Архип Андреев
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1838
Дочь: Мария (Марина) Архипова
Отец ребёнка: Архип Андреев
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1843
Дочь: Васса Архипова
Отец ребёнка: Архип Андреев
д.Солодкая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1845
Дочь: Бодюлькова Елена Архипова
Отец ребёнка: Архип Андреев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.01.1850
Дочь: Анна Архипова
Отец ребёнка: Архип Андреев
д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.08.1883
д.Солодки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище