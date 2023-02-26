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Денисий Иванов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1778 г.р.
До 1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1796

Жена: Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Анна Денисова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1802

Дочь: Домника Денисова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1803

Дочь: Марфа Денисова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Екатерина Денисова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
22.09.1807

Дочь: Фёкла Денисова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1809

Сын: Иван Денисов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1819

Сын: Максим Денисов

Мать ребёнка: Ксения Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Матвеева

Смерть
Неизвестно
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