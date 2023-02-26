Денисий Иванов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1796
Жена: Екатерина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Анна Денисова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1802
Дочь: Домника Денисова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1803
Дочь: Марфа Денисова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Екатерина Денисова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
22.09.1807
Дочь: Фёкла Денисова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1809
Сын: Иван Денисов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1819
Сын: Максим Денисов
Мать ребёнка: Ксения Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Матвеева
Смерть
Неизвестно