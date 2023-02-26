Иван Денисов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.01.1809
Дата смерти15.07.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1809
Отец: Денисий Иванов
Мать: Екатерина Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1830
Сын: Иродион Иванов
Мать ребёнка: Мавра Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1831
Мать ребёнка: Мавра Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1834
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Мавра Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1836
Сын: Ермолай Иоаннов
Мать ребёнка: Мавра Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1838
Сын: Мартиниан Иванов
Мать ребёнка: Мавра Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1839
Сын: Гавриил Иоаннов
Мать ребёнка: Мавра Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1842
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1844
Дочь: Агрипина Иоаннова
Мать ребёнка: Мавра Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1846
Сын: Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Мавра Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Мавра Матвеева
Рождение ребёнка
25.08.1849
Сын: Семён Иоаннов
Мать ребёнка: Мавра Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.02.1850
Жена: Пелагея Исидорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1853
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: София Афанасиева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1856
Сын: Максим Иоаннов
Мать ребёнка: Пелагея Исидорова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Матвеева
Смерть
15.07.1859
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.