Иван Денисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Денисов

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.01.1809

Дата смерти

15.07.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1809

Отец: Денисий Иванов

Мать: Екатерина Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1830

Сын: Иродион Иванов

Мать ребёнка: Мавра Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1831

Сын: Тимофеев Савватий Иванов

Мать ребёнка: Мавра Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1834

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Мавра Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1836

Сын: Ермолай Иоаннов

Мать ребёнка: Мавра Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1838

Сын: Мартиниан Иванов

Мать ребёнка: Мавра Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1839

Сын: Гавриил Иоаннов

Мать ребёнка: Мавра Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1842

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1844

Дочь: Агрипина Иоаннова

Мать ребёнка: Мавра Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1846

Сын: Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Мавра Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Мавра Матвеева

Рождение ребёнка
25.08.1849

Сын: Семён Иоаннов

Мать ребёнка: Мавра Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.02.1850

Жена: Пелагея Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1853

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: София Афанасиева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1856

Сын: Максим Иоаннов

Мать ребёнка: Пелагея Исидорова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Матвеева

Смерть
15.07.1859
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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