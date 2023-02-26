Мавра Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиДо 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1830
Сын: Иродион Иванов
Отец ребёнка: Иван Денисов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1831
Отец ребёнка: Иван Денисов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1834
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Денисов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1836
Сын: Ермолай Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Денисов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1838
Сын: Мартиниан Иванов
Отец ребёнка: Иван Денисов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1839
Сын: Гавриил Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Денисов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1844
Дочь: Агрипина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Денисов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1846
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Денисов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Денисов
Рождение ребёнка
25.08.1849
Сын: Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Денисов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Денисов
Смерть
До 1851