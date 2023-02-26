Мавра Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

До 1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1830

Сын: Иродион Иванов

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1831

Сын: Тимофеев Савватий Иванов

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1834

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1836

Сын: Ермолай Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1838

Сын: Мартиниан Иванов

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1839

Сын: Гавриил Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1844

Дочь: Агрипина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1846

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Денисов

Рождение ребёнка
25.08.1849

Сын: Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Денисов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Денисов

Смерть
До 1851
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