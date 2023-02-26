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Пётр Иванов

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

14.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Иван

Мать: Мавра Матвеева

Бракосочетание
15.01.1861

Жена: Устиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1872

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Устиния Михайлова

Военная служба
1875
по билету рядовой
Рождение ребёнка
15.02.1875

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Устиния Михайлова

Рождение ребёнка
09.05.1879

Сын: Николай Петров

Мать ребёнка: Устиния Михайлова

Рождение ребёнка
20.06.1881

Сын: Ульян Петров

Мать ребёнка: Устиния Михайлова

Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Макарий Петров

Мать ребёнка: Устиния Михайлова

Смерть
14.03.1913

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