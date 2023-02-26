Пётр Иванов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1842
Дата смерти14.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Иван
Мать: Мавра Матвеева
Бракосочетание
15.01.1861
Жена: Устиния Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1872
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Устиния Михайлова
Военная служба
1875
по билету рядовой
Рождение ребёнка
15.02.1875
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
09.05.1879
Сын: Николай Петров
Мать ребёнка: Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
20.06.1881
Сын: Ульян Петров
Мать ребёнка: Устиния Михайлова
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Макарий Петров
Мать ребёнка: Устиния Михайлова