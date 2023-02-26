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Тимофеев Савватий Иванов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.09.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1831

Отец: Иван Денисов

Мать: Мавра Матвеева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1855

Жена: Евгения Наумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.04.1860

Сын: Тимофеев Тимофей Савватов

Мать ребёнка: Евгения Наумова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1862

Сын: Тимофеев Павел Савватиев

Мать ребёнка: Евгения Наумова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1864

Сын: Стефан Саввин

Мать ребёнка: Евгения Наумова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1871

Сын: Тимофеев Василий Савватиев

Мать ребёнка: Евгения Наумова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1873

Дочь: Параскева Савватиева

Мать ребёнка: Евгения Наумова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1875

Дочь: Ирина Саввина

Мать ребёнка: Евгения Наумова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1876

Дочь: Мария Савватиева

Мать ребёнка: Евгения Наумова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1877

Дочь: Анастасия Савватиева

Мать ребёнка: Евгения Наумова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1880

Дочь: Домника Савватиева

Мать ребёнка: Евгения Наумова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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