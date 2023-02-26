Тимофеев Савватий Иванов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.09.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1831
Отец: Иван Денисов
Мать: Мавра Матвеева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1855
Жена: Евгения Наумова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.04.1860
Сын: Тимофеев Тимофей Савватов
Мать ребёнка: Евгения Наумова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1862
Мать ребёнка: Евгения Наумова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1864
Сын: Стефан Саввин
Мать ребёнка: Евгения Наумова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1871
Сын: Тимофеев Василий Савватиев
Мать ребёнка: Евгения Наумова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1873
Дочь: Параскева Савватиева
Мать ребёнка: Евгения Наумова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1875
Дочь: Ирина Саввина
Мать ребёнка: Евгения Наумова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1876
Дочь: Мария Савватиева
Мать ребёнка: Евгения Наумова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1877
Дочь: Анастасия Савватиева
Мать ребёнка: Евгения Наумова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1880
Дочь: Домника Савватиева
Мать ребёнка: Евгения Наумова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно